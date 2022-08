Narcissisme et états-limites

Au moment où les états dépressifs constituent un des grands problèmes - non seulement pathologiques, mais aussi sociaux - de notre temps, ce livre a été le premier à confronter les approches théoriques et les expériences cliniques de psychiatres et de psychanalystes français et étrangers. De fait, l'intérêt porté aux états-limites (borderline) correspond à une de ces situations exemplaires où la psychiatrie et la psychanalyse s'enrichissent mutuellement. L'objectif de ce recueil est double : nous éclairer tout d'abord sur les formes et les origines de la vague actuelle de dépressivité ; mais aussi concevoir des articulations meilleures entre individu et socioculture. Il montre en effet que l'augmentation des manifestations individuelles ou collectives de statut dépressif traduit la difficulté des rapports existants, au niveau narcissique, entre l'inconscient personnel et la socioculture environnante, alors même que celle-ci entend justifier sa prétention à l'universalité. Réunissant des spécialistes de renommée internationale, cet ouvrage, réalisé dans le cadre de la coopération franco-québécoise, apparaît bien, par la diversité et la qualité des contributions rassemblées, comme un dossier fondamental sur la situation des recherches cliniques dans le champ des borderline.