La pétillante Margot Ducancel, fondatrice de l'incontournable compte Instagram Rouge aux lèvres, livre (enfin) ses tips pour apprivoiser le vin. Sans chichi et sans complexe, elle explore toutes les facettes du vin avec humour, dynamisme et ton décalé, mais sans rien oublier : - Origines du vin et du raisin - Portaits de cépages connus et moins connus - Gros mots du vin - Rouge, blanc, rosé, bulles : tout savoir sur la fabrication du vin - Le vin "green" sous toutes ses coutures (bio, nature. . . ) - Le vin du "turfu" - Le BA. BA du dégustateur sous formes d'énigmes - Les familles de vins - Accords chics et chocs - Vinoscope : votre horoscope du vin - J'achète ! Ou comment ne pas se perdre dans les raysons - Faites vos valises : le tour de France viticole de Margot, avec ses bons plans et bonnes adresses LE KIT DE SURVIE INDISPENSABLE POUR TOUS LES AMATEURS