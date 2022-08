Initiation au dessin de personnages de manga. Toutes les techniques pour dessiner à 360°

Toutes les bases pour apprendre à dessiner les personnages de manga sous tous les angles ! De face, de profil, de dos, en gros plan ou en vue d'ensemble, ce livre va vous apprendre à dessiner vos personnages de manga en 360°. Chaque détail physique, du squelette au nez, en passant par les mains, les yeux ou les vêtements, est présenté en pas à pas sous tous les angles. Vos personnages n'auront plus aucun secret pour vous ! Dans ce livre : - 5 thématiques à suivre pour un apprentissage facile (basiques et squelette, visage, corps, vêtements, scènes complètes) ; - des illustrations en pas à pas et des photos pour bien comprendre la méthode ; - des conseils et des astuces pour progresser rapidement.