Le manuel pratique des pouvoirs extrasensoriels. Découvrez et explorez votre sixième sens

Un très beau livre pratique pour développer son intuition Nos facultés extrasensorielles sont puissantes. Elles nous permettent d'accéder aux mondes invisibles et de capter les informations subtiles. Nous sommes tous dotés de ce sixième sens, mais nous devons apprendre à le reconnaître, à l'accepter et à l'exploiter. Ce livre vous invite à éveiller et à développer vos facultés extrasensorielles. Il contient de nombreux rituels et exercices pour renforcer votre intuition, communiquer avec vos guides spirituels, écarter les énergies négatives, et gérer les informations qui vous ont été transmises - en particulier si vous êtes empathique ou hypersensible. Vous apprendrez également à décrypter avec clairvoyance les symboles du tarot ou de l'astrologie, et à utiliser divers outils de protection psychique tels que les cristaux, les prières, la visualisation, la pensée positive, les herbes ou encore les sons. Grâce à ce guide, vous décèlerez en vous une puissance insoupçonnée, qui transformera votre regard sur vous-même et sur le monde. . . Découvrez dans cet ouvrage : - La médiumnité - La précognition - La clairvoyance - La canalisation - Le rêve psychique - La projection astrale - La psychokinésie. . .