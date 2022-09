Premiers pas en CSS3 et HTML5. 9e édition

La conception de sites modernes ne saurait se passer des feuilles de styles CSS, qui apportent aux pages HTML souplesse, simplicité, et facilité de mise à jour. Devenue un must pour la création de tout site web, cette technique est largement expliquée dans cet ouvrage. Cette huitième édition tient compte des nouvelles normes HTML 5 et CSS 3, ainsi que des évolutions des navigateurs (Chrome, Microsoft Edge...). Elle rappelle l'emploi des balises HTML, l'insertion de contenus multimédias (vidéos, sons, animations Flash) et fournit plusieurs exemples complets de réalisations web, pour l'Internet classique comme pour le web mobile. La 9e édition de cet ouvrage propose des explications sur les dernières normes Web en vigueur.