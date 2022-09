La thérapie de l'enfant intérieur. Une approche intégrative pour grandir en humanité

Une approche accessible pour comprendre la richesse d'une psychothérapie dédiée à notre enfant intérieur Depuis les travaux de Carl Gustav Jung jusqu'aux récentes découvertes en neurosciences sociales et affectives, le concept d'enfant intérieur s'est considérablement enrichi, dessinant peu à peu les contours d'une approche psychothérapeutique unique et efficace. Le large éventail et la profondeur des réflexions qui sous-tendent ce concept en font une pratique intégrative et révolutionnaire. Considéré à tort comme un simple outil de développement personnel, l'enfant intérieur interroge les dynamiques intrapersonnelles et interpersonnelles de chacun. C'est une formidable métaphore ouvrant des perspectives thérapeutiques stimulantes et, par nombre d'aspects, révolutionnaires. Ce concept questionne la place de l'individu et de ses liens, le sens de l'existence et l'avenir de nos sociétés trop souvent aveugles aux véritables forces et vulnérabilités de la nature enfantine. Le lien à retrouver et à consolider avec l'enfant vivant en chaque adulte est une inépuisable source de vitalité, de résilience et d'accomplissement. Présent dans toute son immédiateté et dans toute sa vivacité, l'enfant intérieur offre à chaque adulte l'opportunité de grandir à travers les liens qu'il peut tisser avec lui-même et avec autrui. Les spécialistes francophones de l'enfant intérieur depuis 1990 livrent ici un livre précieux explicitant la richesse d'une psychothérapie aux multiples facettes encore méconnue et mal comprise. En s'appuyant sur leurs propres travaux et ceux de leurs prédécesseurs, ils éclairent les enjeux de l'intégration de l'enfant intérieur. Riches d'une expérience en accompagnement individuel, groupal, conjugal et familial auprès de milliers de personnes depuis plus de trente ans, ils partagent la richesse de leur méthode qui est une référence incontournable dans le domaine. Le lecteur est invité à une plongée au coeur d'une humanité en quête d'elle-même. Sous la forme d'une exploration aux nombreuses surprises, ce livre s'accompagne de témoignages, de pratiques, de protocoles, de fiches de synthèse, etc. accessibles au grand public comme aux professionnels.