Oracle de la femme mère

(Re)connectez-vous à la mère-veilleuse femme que vous êtes ! La maternité est une étape de transmutation dans la vie d'une femme. Entre les injonctions, la fatigue et les doutes, on peut parfois se sentir submergée, perdue et détachée de soi-même. Cet oracle vous propose de vous reconnecter à vous-même en laissant votre imaginaire et votre inconscient vous envoyer les messages dont vous avez besoin. Chacune des 52 cartes magnifiquement illustrées a été créée pour vous accompagner dans votre chemin de vie. Elles reflètent ensemble les quatre domaines importants de votre chemin dans la maternité : vos écueils, vos valeurs, votre évolution et la magie dans votre quotidien. Connectez-vous à votre intuition, votre coeur et votre puissance de mère !