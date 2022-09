Les voyageurs. L'énigme du juge

Dayan se réveille, incapable de se souvenir de quoi que ce soit le concernant. Deux mystérieux groupes de personnes viennent à lui, affirment le connaître et lui vouloir du bien. Dayan ne sait qui croire et décide de ne se fier qu'à lui-même et aux visions qui lui apparaissent sous la forme de rêves. A travers ceux-ci, Dayan assiste à la fin du monde. Il sait qu'il est le seul à pouvoir le sauver, mais ignore encore comment. Les réponses à ses questions se trouvent dans son passé... ou alors, s'il n'en a pas, dans son avenir.