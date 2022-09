Une quête de soi à travers la quête de la littérature et la recherche du père. Une errance qui est aussi un voyage littéraire. " Le soleil se lève sur le petit aéroport d'Assouan. Sur le désert nubien... Comme sur la steppe de la Faim ce matin lointain, avant la chasse au loup. C'est le même soleil qui se lève. Il se lève sur un monde différent. Sur une vie différente. Mais c'est le même grand disque incandescent, et elle trouve de la consolation dans cette pensée. " Une heure avant la vie est un voyage - ; celui de L. , une femme-luciole qui parcourt le monde, des steppes d'Asie centrale jusqu'à Paris et plus loin encore. Intrépide, elle puise sa force dans l'amour inconditionnel de son père et dans des livres qui ont le pouvoir de changer une vie. Tour à tour lucide, ironique, émouvante ou mélancolique, L. nous entraîne dans sa quête. Que cherche-t-elle ? Et que va-t-elle trouver ?