L'agenda de Parole de Sorcière. Edition 2022-2023

Et si vous mettiez de la Magie dans votre vie ? Dans la Nature et le cycle des saisons, dans le ciel au-dessus de nos têtes ou tenue secrète au plus profond des campagnes, la Magie est partout... Cet agenda, entre grimoire illustré et herbier poétique, vous fera redécouvrir la Magie qui sommeille en vous ! Recettes de cuisine enchantées, tisanes de sorcière, magie lunaire, découverte du pouvoir sans limite des plantes, de nombreux rituels, conseils et astuces vous aideront à créer un univers magique qui vous ressemble. Commencez dès maintenant à reprendre votre pouvoir créateur sans limite... la Magie n'attend pas ! Cet agenda-grimoire, au rythme des saisons et de ses lunaisons, mettra en lumière les potentiels qui vous habitent et n'attendent que d'émerger ! La vie est tellement plus jolie saupoudrée d'un soupçon de Magie ! Véronique alias Parole de Sorcière nous fait entrer dans son univers... Initiée très jeune aux pouvoirs des plantes, des Eléments et de la Nature, elle a grandi entre magie des campagnes et remèdes de bonne-femmes, élevée dans le plus profond respect et l'amour inconditionnel de cette Nature si belle comme de tout ce qui y vit. Au fil des années, elle a enrichi sa pratique, approfondi ses connaissances, expérimenté des centaines de charmes, de prières, de technique de soin et s'est ouverte à de nouveaux horizons pour créer son propre système de pensée. Retrouvez-la sur www. Paroledesorciere. fr ou sur sa page Facebook au même nom à travers laquelle plus de 12. 000 personnes la suivent déjà.