Ces petits renoncements qui tuent

Le cri d'alarme d'un professeur contraint à l'anonymat Le cri d'alarme d'un professeur contraint à l'anonymat Laurent Valogne a décidé de briser la loi du silence imposée par l'Education nationale face à la montée de l'islamisme à l'école. Soumis aux pressions de l'institution, aux menaces des élèves, des parents d'élèves, et parfois de ses confrères, Laurent n'a pas d'autre choix que de témoigner anonymement. Il a confié sa voix à Carine Azzopardi, journaliste, dont le compagnon a été tué au Bataclan. Elle décrit pour lui la présence d'une idéologie mortifère qui gagne insidieusement du terrain dans les salles de classes et qui, si l'on n'agit pas rapidement, sapera les bases de nos sociétés ouvertes et tolérantes. Ce livre raconte le quotidien d'un professeur passionné par sa mission, qui lance un appel de la dernière chance : l'école est aujourd'hui un lieu central pour la formation des générations de demain. Le dernier endroit où il est encore possible d'agir, en espérant qu'il ne soit pas trop tard.