Mystères sur les rails Tome 4 : Le train de la montagne maudite

Harrison Beck, apprenti détective et grand voyageur, est de retour ! Enquête et surnaturel se mêlent pour encore plus de suspens et de frisson dans les montagnes allemandes. Harrison Beck, apprenti détective et grand voyageur, est de retour ! Son talent ? Le dessin. Son terrain de chasse ? Les trains. A chaque tome, un nouveau crime à élucider... Histoire : Direction les montagnes enneigées du Harz pour Harrison et son oncle Nat. Le richissime Alexander Kratzenstein, héritier d'une grande compagnie de trains, vient de mourir dans des circonstances mystérieuses. Les rumeurs disent même qu'il est question d'une malédiction frappant les hommes de la famille d'une mort prématurée... A la demande d'un ami, Hal et Nat prennent une fausse identité et partent pour le château Kratzenstein, prêts à résoudre une nouvelle enquête, à la frontière du surnaturel. Roman d'aventure à lire dès 9 ans.