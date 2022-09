Première Hors-série N° 19, septembre 2022 : Le Seigneur des anneaux

La diffusion de la série Seigneur des anneaux sur Amazon Prime est l'occasion de revenir en Terre du Milieu. Dans un voyage épique sur les traces de l'écrivain le plus passionnant et le plus séminal du XXe siècle, ce hors-série examine l'héritage de son chef d'oeuvre, Le Seigneur des anneaux. Les différentes adaptations ou tentatives d'adaptations cinéma (des Beatles à Ralph Bakshi jusqu'à la trilogie de Peter Jackson), la manière dont ce livre est devenu un phénomène pop culturel massif, les jeux vidéo et les jeux de rôle qui ont aussi définis l'imaginaire contemporain...Ce magazine emmènera le lecteur dans un royaume infini où littérature, histoire, philosophie et politique s'entremêlent.