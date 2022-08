Le 24 octobre 2021, Fabio Quartararo et sa moto ont fait l'effet d'une véritable bombe dans le paysage des sports mécaniques. Lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée du Grand Prix d'Emilie Romagne, en Italie, il est entré dans l'histoire en devenant le premier Français à réaliser l'exploit d'être Champion du Monde de Moto GP. Dans ce livre, l'auteur raconte l'exceptionnel parcours du jeune prodige de la moto. Lui-même pilote, il a rencontré les proches de Fabio Quartararo. Cette biographie raconte le formidable parcours de Fabio Quartararo, et nous immerge dans ce qu'a été sa vie, son rêve - car Fabio aime bien parler de rêve - depuis sa plus tendre enfance jusqu'à son titre incroyable de Champion du Monde Moto GP, en passant par les épreuves les plus dures qu'il a eues à traverser. Il nous fait vivre l'angoisse de la ligne de départ, l'adrénaline qui monte au cerveau et permet de ne pas " gamberger ". On se concentre sur la course, on devient un " tueur ", selon les propres mots d'" El Diablo ", le surnom de Fabio Quartararo, même si dans la vie on découvre que c'est plutôt un garçon cool, simple, souriant, blagueur et toujours modeste. Les deux facettes d'un même personnage, un prodige de la moto comme la France n'en avait encore jamais connu.