Il m'a laissée pour morte

Des gifles, des humiliations, l'enfermement psychologique... Pendant 28 ans, Isabelle vit avec un homme qu'elle a aimé, mais qui est devenu un monstre. Un jour enfin, elle parvient à le quitter. Mais ce départ, loin d'être une libération, est le début d'une longue descente aux enfers. Son mari la suit, la traque et l'agresse. Isabelle dépose des plaintes, s'enfuit, obtient des mesures d'éloignement. Mais il ne renonce pas. Et en février 2021, la violence de cet homme atteint son paroxysme. Il la pourchasse jusque devant son appartement et lui tire dessus avec un revolver à deux reprises. Isabelle s'effondre et est laissée pour morte. Aujourd'hui, Isabelle se reconstruit peu à peu, aussi bien physiquement que psychologiquement. Après 28 ans d'une relation toxique qui a failli lui coûter la vie, elle témoigne pour inciter toutes les victimes à parler enfin et à prendre leur vie en mains.