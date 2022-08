L'écharpe oubliée

Claire, veuve depuis deux ans, est bénévole d'accompagnement des malades dans une Unité de Soins Palliatifs. Paradoxalement, c'est dans ce lieu où la mort n'est jamais très loin qu'elle panse le mieux ses blessures. Jusqu'au jour où elle rencontre Henri, un patient qui intrigue l'équipe médicale. Agé de plus de 90 ans, mystérieux et fascinant, il veut mourir mais il ne " lâche rien" selon les mots d'une infirmière, perplexe. Comme s'il tenait grâce à un dernier regret, une dernière tâche à accomplir. Peu à peu, Claire parvient à faire sortir Henri de son mutisme et le lien entre eux se fait intense. Leur histoire déborde vite du cadre de l'hôpital. Claire va explorer le passé du vieil homme à sa demande, allant jusqu'à fouiller sa maison pour y retrouver des lettres compromettantes, un secret remontant aux heures mouvementées de la Libération... En écho à cette recherche, elle devra elle aussi affronter son passé. Elle va l'aider à mourir, il va l'aider à vivre.