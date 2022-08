Ma fille je ne savais pas...

En 2018, Véronique reçoit un coup de fil qui va bouleverser sa vie : un ami sri-lankais lui annonce que Titania, la petite fille qu'elle et son mari ont adoptée trente ans plus tôt au Sri Lanka, a été kidnappée et volée à ses parents biologiques. Leur monde s'effondre. Celle qu'ils ont élevée avec amour, qu'ils ont considérée comme leur fille et qu'ils pensaient avoir sauvée d'un destin miséreux d'orpheline au Sri Lanka a, en réalité, été enlevée à ses parents pour être " vendue " à des Occidentaux. Véronique, son mari et leur fille décident alors de partir tous les trois mener l'enquête au Sri Lanka pour tenter de retrouver les parents biologiques de leur fille. Mais ce qu'ils découvrent dépasse largement leur quête personnelle. Confrontés à l'administration locale, à la police et à des intermédiaires mafieux, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls à avoir été victimes de ce trafic d'enfants. C'est un " baby business " à grande échelle qui a été mis en place avec plus de 1 500 bébés enlevés à leurs parents. Dans ce témoignage unique qui est aussi une enquête sur l'un des plus grands trafics d'enfants, Véronique Piaser dénonce l'horreur de ces pratiques illégales. Un récit courageux sur les dérives de l'adoption internationale et un cri d'amour pour sa fille qu'elle a, sans le savoir, arrachée à ses parents.