La petite bibliothèque de l'espoir

A Londres, en 1944, la guerre fait des ravages. Les bombardements sont incessants, et entre le black-out et les évacuations quotidiennes, les habitants vivent l'enfer dans un monde de plus en plus précaire et dur. Pourtant, c'est là que Clara a créé une petite librairie à nulle autre pareille. Dans une station de métro désaffectée qui sert d'abri anti-aérien, des rayonnages de livres s'étalent. Et chaque nuit, lorsque les bombes pleuvent sur Londres, les habitants, des âmes égarées, terrorisées et parfois désespérées, qui se réfugient là trouvent le réconfort dans les livres. Peu à peu, la librairie-bibliothèque où l'on peut aussi boire un café ou un thé, devient le coeur vivant du quartier et de la ville. Et Clara est le symbole de ce que représente la littérature : la liberté, un répit au coeur du chaos, le courage de braver l'horreur du monde...