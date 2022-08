Apprendre le dessin du nu

Destiné aux débutants et à tous ceux qui désirent se perfectionner, ce cours propose des leçons et des exercices pour aborder les techniques de base de l'anatomie. Des bras aux jambes, du corps à la tête, chaque partie du corps est expliquée de manière approfondie et complète. Grâce à ces cours particuliers de dessin, apprenez à : - Nommer et dessiner les os et les muscles - Montrer les muscles en action - Réaliser des portraits - Représenter des corps en mouvement - Jouer avec la perspective et la lumière