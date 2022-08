J'aide mon enfant sur le chemin de l'écriture

L'apprentissage de l'écriture n'est pas chose aisée ! Vous trouvez le geste de votre enfant peu fluide, lent, et ses lettres parfois trop grosses, trop petites ou mal formées vous inquiètent ? Vous avez peut-être même pensé à lui faire voir un spécialiste ? Que ce dernier ait établi un bilan diagnostiquant une dysgraphie ou se soit montré plus rassurant, vous souhaitez accompagner votre enfant pour le guider en douceur. Ce livre d'activités va vous aider à aider votre enfant ! Elaboré par une orthophoniste spécialiste des troubles dys, cet ouvrage vous donne toutes les infos, astuces et activités pour mettre en place à la maison des temps ludiques et joyeux qui viendront compléter les apprentissages quotidiens et scolaires, ou les séances chez un spécialiste. . Toutes les notions expliquées simplement pour comprendre la dysgraphie ; . Une approche progressive et respectueuse du rythme de votre enfant ; . 48 jeux simples et rigolos pour (re)découvrir les règles de base et lui donner envie d'écrire.