Coschooling au fil des saisons. 100 activités pour les 2 à 8 ans

Le coschooling est une pratique éducative inspirée des pédagogies alternatives qui permet aux parents de s'investir dans les apprentissages de leur enfant, que ce soit pour approfondir les enseignements vus à l'école ou leur faire découvrir de nouveaux sujets. Adapté pour les enfants dès l'âge de 2 ans, le coschooling permet de leur proposer des activités diversifiées et stimulantes en suivant leur évolution, leur rythme et leurs envies. Dans cet ouvrage, vous trouverez : des conseils pratiques pour mettre en place des activités, organiser des thèmes d'activités, aménager des espaces d'activités, s'équiper en matériel... ; une présentation synthétique des différentes pédagogies alternatives ; une réflexion sur la place de la nature dans cette pratique ; une centaine d'activités au fil des saisons pour accompagner l'enfant dans le développement de ses capacités (motricité, créativité, imagination, compréhension du monde, langage, mathématiques...). Boîte à odeurs, puzzles de la nature, minimondes, bacs sensoriels, balades d'exploration...Ces activités permettront également à l'enfant de (re)créer un lien fort avec la nature, source d'inspiration riche et essentielle dans le coschooling. Que vous soyez parent ou professionnel de la petite enfance, ce livre est fait pour vous !