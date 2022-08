La Terre pleurera. Une histoire de l'Amérique indienne

Ce livre révolutionnaire retrace la longue histoire des Indiens d'Amérique du Nord. Couvrant plus de cinq siècles - des premiers contacts avec les Européens aux actions des militants d'aujourd'hui - il fait appel à l'ethnographie, à l'archéologie, à la tradition orale et s'appuie sur les recherches menées par l'auteur des années durant afin de restituer l'épopée d'un véritable affrontement entre deux cultures. Rétablissant une vérité historique trop longtemps ignorée, cet ouvrage passionnant dévoile pour la première fois le regard des Indiens sur le passé et le présent de l'Amérique. "Une contribution majeure à l'histoire et à la littérature indiennes, plus précise et plus émouvante que tous les livres publiés sur le sujet". (The Washington Post) "Une fresque ample, sérieuse et documentée à la fois sur le conflit des cultures et sur les mythes qu'il a engendrés". (The New York Times) "Une histoire magnifique de l'Amérique indienne qui est aussi le récit sincère d'une épopée faite d'incompréhension et de malheur". (Kirkus Reviews)