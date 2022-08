" J'ai toujours été enchanté, ensoleillé et délivré de mes limites par les magiciens qui pensent autrement.Ce petit livre à part me trotte dans la tête depuis mes quinze ans. Joyeux, il est mon plus ardent secret. " Dans ce récit haut en couleur et très personnel, Alexandre Jardin nous dévoile le nom de ses héros improbables, ses maîtres cachés. Ceux qui lui ont appris à penser différemment pour dépasser ses peurs et être plus heureux. Ceux qui ont changé sa vie, et peuvent changer la vôtre. Et si notre époque avait besoin de leur liberté contagieuse ? De ces génies souvent méconnus ? Suivons les panneaux " Autres Directions " !