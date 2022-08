Le petit com. L'essentiel en bref, Edition 2023

En 48 pages et 15 fiches pratiques, le Petit Com fournit toutes les pratiques indispensables de la communication, des démarches stratégiques et opérationnelles aux actions de promotion et de relations publiques, notamment : - construire une stratégie - définir des objectifs et des cibles - déterminer un budget - rédiger une charte graphique - établir un plan média - connaître la réglementation média - concevoir des actions de promotion - estimer et contrôler les performances? Depuis plus de 13 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés sur une vingtaine de thématiques en fiches synthétiques et en 48 pages. Mis à jour chaque année, ils sont un repère indispensable pour tout étudiant ou professionnel.