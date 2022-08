Les fils tressés de nos sentiments. Vers une nouvelle science des émotions

Les maladies mentales sont l'une des plus grandes causes de souffrance humaine, mais les raisons pour lesquelles nous portons ce fardeau, ainsi que la nature de ces maladies, sont longtemps restées mystérieuses. Nous commençons seulement à mieux les comprendre. Dans ce livre, le psychiatre Karl Deisseroth fait le récit des histoires infiniment émouvantes de ses patients et partage ses réflexions profondes sur la nature des émotions et ce qui fait de nous des êtres humains.