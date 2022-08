Mon carnet de lecteur CM

MHF : enseigner la littérature et la compréhension autrement ! Le premier carnet de lecteur CM, un outil motivant pour l'élève, facile à prendre en main grâce à son petit format avec : - des activités riches et variées pour une compréhension approfondie de chaque oeuvre ; - des pages proposant différents formes d'expression (écriture, dessin, utilisation de la couleur, frise chronologique, etc.) pour stimuler et encourager tous les élèves à s'exprimer. > Mon carnet de lecteur invite l'élève à : - noter les références du livre (titre, auteur, illustrateur) - s'intéresser aux personnages : réaliser une fiche d'identité, identifier les états mentaux, etc. - situer les événements dans l'ordre chronologique - s'exprimer sur l'ouvrage : copier des passages, des phrases ou des mots qui plaisent ou qui déplaisent - restituer sa compréhension en dessinant des personnages, des objets ou des lieux - réécrire des passages, inventer des suites ou des rebondissements, etc.