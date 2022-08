Les fiches du collège 4e

Des ouvrages complets clés en main pour réussir son collège Des ouvrages complets clés en main pour réussir son collège, classe par classe, de la sixième à la troisième. Chaque livre regroupe des outils variés pour mémoriser efficacement et s'entraîner dans toutes les matières, dans un format maniable avec de grosses spirales colorées. D'abord, des fiches-notions permettent de réviser de façon active, grâce aux quiz et aux schémas à compléter, indispensables pour vérifier la compréhension et l'assimilation des notions. Ensuite, des fiches-repères colorées organisent clairement les éléments à retenir par dates, personnages, formules, etc. Enfin, les fiches-compétences permettent de s'entraîner sur les méthodes à maîtriser, au format de fiches de cuisine.