Retrouvez le calme et le sommeil avec les plantes médicinales et les huiles essentielles. Pour une utilisation sûre et efficace

Et si vous tentiez de lutter contre vos troubles du sommeil et votre anxiété, tout en douceur, grâce aux huiles essentielles et aux plantes ? Insomniaque obstiné, angoissé chronique, veilleur de nuit opiniâtre, déprimé persévérant, fatigué assidu, ... tous les profils trouveront dans ce petit guide des solutions adaptées à leurs problèmes. Saviez-vous que la passiflore, le tilleul ou encore le pavot de Californie agissent sur les mêmes récepteurs que les benzodiazépines ? Que l'huile essentielle de camomille noble peut être utile comme pré-anesthésiant ? Que l'épinette noire possède un effet cortisone-like utilisé dans les états de grande fatigue ? Bien choisies et bien dosées, les molécules végétales agissent sur les dérèglements de notre système nerveux. Ce livre propose une sélection de plantes qui, sous leurs différentes formes (infusions, macérations, teintures, huiles essentielles, etc.), possèdent une action ciblée sur les manifestations les plus fréquentes du stress telles que les difficultés d'endormissement, les ruminations, les réveils nocturnes, l'angoisse, l'anxiété, etc. Conçu comme un guide pratique, on y trouve : - les dosages précis correspondant ainsi que les utilisations pratiques : infusions, bains, gemmothérapie, teintures, etc. - les fiches techniques pour chaque plante détaillant ses propriétés et ses formes d'utilisation, - les caractéristiques des huiles essentielles, ce qu'il faut savoir pour les utiliser sans danger, - les fiches techniques pour chaque huile essentielle, les voies d'administration, les propriétés et les indications, - un chapitre sur les hydrolats, - un répertoire alphabétique des troubles courants.