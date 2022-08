Formulaire de maths. Avec résumés de cours

L'essentiel des définitions et résultats en analyse, algèbre, géométrie et probabilités à destination des étudiants en Licence, des élèves en CPGE et des candidats aux concours de l'enseignement. Ce formulaire contient les principaux théorèmes, définitions et formules indispensables à l'étudiant en mathématiques. Il couvre les programmes des 3 années de Licence et des deux années de classes préparatoires. Sommaire : 1. Algèbre générale : groupes, anneaux, corps - 2. Polynômes - 3. Algèbre linéaire et bilinéaire - 4. Calcul matriciel - 5. Réduction des endomorphismes - 6. Espaces métriques, espaces normés - 7. Suites et séries - 8. Fonctions d'une variable réelle : continuité et dérivabilité - 9. Intégration - 10. Suites et séries de fonctions - 11. Fonctions de plusieurs variables - 12. Espaces euclidiens et hermitiens - 13. Probabilités - Index