Statistique descriptive en 20 fiches

En 20 fiches, les auteurs livrent aux étudiants de psychologie les clés de la statistique descriptive appliquée à leur discipline. De quoi dédramatiser et assurer la réussite ! Qu'est-ce que la statistique descriptive ? A quoi sert-elle en psychologie ? Comment recueille-t-on des données ? A quoi ressemble un graphique boîte à moustaches ? Qu'est-ce qu'un tableau de contingence ? Et un score z ? Comment les utiliser ? Est-ce compliqué ? " Statistique" , un mot qui fait peur ! En 20 fiches, cet ouvrage livre aux étudiants de psychologie les clés de la statistique descriptive, base indispensable pour la suite de leur parcours. Très concret, ancré dans la méthodologie propre à la psychologie, il décrit la statistique descriptive sous toutes ses formes (tableaux, graphiques, résumés numériques) grâce à des explications pas-à-pas. Il propose également des applications sur le logiciel R (libre et gratuit). Enrichi de nombreuses illustrations pour mieux visualiser et d'exemples ludiques pour dédramatiser la matière, ce guide progressif permettra à chaque étudiant d'apprivoiser la statistique et de l'utiliser de manière autonome et critique. Un véritable passeport pour la réussite ! 20 fiches avec à chaque fois : - Un résumé de cours avec les grands concepts à maîtriser - Des applications, notamment sur R - Des conseils méthodologiques - Des exercices avec corrigés détaillés Inédits en ligne : compléments numériques : - Exercices interactifs - Flashcards - Base de données exemplatives à traiter sur R