Introduction à la psychologie interculturelle

Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de comprendre les influences réciproques entre les cultures et les pensées, les comportements et les émotions. Ce manuel explore les liens entre culture et psychologie au moyen d'exemples pratiques. La nécessité de mieux comprendre la manière dont les cultures influencent les pensées, les émotions et les comportements humains s'impose aujourd'hui à un nombre croissant de professionnels opérant dans de nombreux domaines. Il s'agit d'éviter deux tendances : la sous-estimation de l'influence de la culture sur les comportements (tendance universaliste) ou sa surestimation (tendance relativiste). Ce manuel fournit les éléments objectifs et scientifiques pour trouver l'équilibre entre ces deux postures extrêmes. Il présente de manière attrayante et abordable tant les fondements que les avancées récentes dans les 3 branches de la psychologie (inter)culturelle : la psychologie interculturelle comparative, la psychologie culturelle et la psychologie des contacts interculturels. Il couvre aussi bien les approches anglo-saxonnes et internationales que les approches francophones. Cette nouvelle édition, entièrement mise à jour, est d'une actualité brûlante, à l'heure où les questions de migration et de mixité socio-culturelle rythment la politique tant nationale qu'internationale, mais aussi la vie locale et quotidienne.