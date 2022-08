Organiser et gérer son temps

Les clés pour être plus productif ! Savoir s'organiser est primordial dans un monde où tout va trop vite. Entre révisions des examens, activités extrascolaires et entretiens, le quotidien des étudiants est parfois une course contre la montre ! Quels sont les avantages de la gestion du temps ? Par où commencer ? Comment devenir organisé ? Quels sont les outils à mis notre disposition pour nous aider à nous organiser ? Christophe Didier répond à vos questions et délivre tous ses précieux conseils pour tout savoir sur l'organisation !