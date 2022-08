La philosophie selon Squid Game

"Nous vivons dans le monde de Squid Game ! " Hwang Dong-Hyuk Squid Game, série la plus remarquée de 2021 sur Netflix, est la représentation d'un univers acidulé et ultra-violent dans lequel règne l'argent comme seul moyen de se sauver. Jusqu'où serions-nous prêt à risquer notre vie et être complice de la mort de centaines de personnes pour gagner plus de 30 millions d'euros ? Jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier la vie d'autres personnes et pour combien ? A qui, à quoi donner de la valeur et selon quels critères ? L'humanité peut-elle résister à la mort ? Avec l'aide précieuse de Rousseau, Kant, Hobbes, Nietzsche etc. , découvrez les thèses philosophiques de Squid Game.