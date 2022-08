Poutine, l'opération Z

Signe de reconnaissance sur les blindés russes en Ukraine, la lettre Z a été utilisée pour désigner l'opération russe en Ukraine. Après le succès de Poutine, le maître du jeu ? qui explique les raisons de la guerre en Ukraine dont les origines remontent à plus de trente ans, Jacques Baud revient sur les causes profondes de la guerre en Ukraine et les raisons qui ont poussé Vladimir Poutine à déclencher l'opération " Z ", le 24 février 2022. Il explique comment le conflit aurait pu être évité et les pistes qui ont été délaissées. Il analyse le déroulement des actions militaires et la manière dont elles ont été interprétées en Europe, et en France en particulier. Il explique le bouleversement de l'ordre mondial sur les plans politiques et économiques, ainsi que les conséquences à long terme sur notre vie quotidienne provoqué par les sanctions occidentales. Il analyse le travail des services de renseignement et les enseignements à tirer de cet épisode tragique. En s'appuyant sur les informations des services de renseignement et des rapports officiels, Jacques Baud décrit le rôle de l'Union Européenne et de l'OTAN dans cette guerre, et comment les intérêts de tous ont été sacrifiés pour l'intérêt de quelques-uns, en abandonnant l'Ukraine. Jacques Baud est un ex-membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est et chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Il a été engagé dans des négociations avec les plus hauts responsables militaires et du renseignement russes juste après la chute de l'URSS. Au sein de l'OTAN, Il a participé à des programmes en Ukraine et notamment après la révolution de Maïdan en 2014 et 2017. Il est l'auteur de plusieurs livres sur le renseignement, la guerre et le terrorisme, et en particulier Poutine, le maître du jeu ? , Gouverner par les fake news, L'affaire Navalny, aux éditions Max Milo.