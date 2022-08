Petit HPI deviendra grand. Comment aider mon enfant surdoué, à l’école et à la maison

Enfin un livre concret, accessible et pratique pour les parents d'enfants HPI ! Votre enfant ne se comporte pas comme les autres ? Il vous étonne par ses questions, ses réflexions, ses excès, vous sollicite énormément, peine à s'épanouir à l'école ? Vous le pensez "étrange" ou "différent" , il est probablement HPI (haut potentiel intellectuel). Trois lettres synonymes de richesse, mais aussi de défi, pour lui bien entendu, et pour vous, ses parents. Grandir en tant que HPI n'est pas un long fleuve tranquille. Mais, pas de panique, ce livre est là pour vous aider ! Par quels signes identifie-t-on un enfant surdoué ? A quel âge faut-il lui faire passer un test de QI ? Comment comprendre son mode de pensée si singulier ? Pourquoi aménager une scolarité compliquée ? Quelles activités sportives ou culturelles lui proposer ? Existe-t-il des spécificités entre filles et garçons HPI ? Que faire en cas de harcèlement scolaire ? Vers quels interlocuteurs se tourner, à l'école et en dehors ? Ce guide pratique met en avant des situations de tous les jours. Il a été conçu comme un outil précieux qui vous permettra d'aider votre jeune zèbre à accepter qui il est, à trouver sa place et à devenir un adulte heureux.