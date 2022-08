Mes recettes céto pour toute la famille

Pour perdre du poids et soulager au mieux une maladie auto-immune, je me suis mise à l'alimentation cétogène. Vu les résultats fantastiques sur ma silhouette et sur ma santé, je l'ai définitivement adoptée pour moi, mais aussi pour ma famille ! Avec gourmandise et bonne humeur, je vous dévoile tous mes secrets pour découvrir les bienfaits de l'alimentation cétogène, riche en bon gras et pauvre en glucides. Mon crédo ? Le céto joyeux en famille ! Dans ce livre : Mon témoignage sur le passage à l'alimentation cétogène. Tous mes conseils pour se mettre à l'alimentation cétogène en famille : les principes de base et son fonctionnement, les points de vigilance, comment s'organiser pour faire des repas adaptés à toute la famille, quels sont les ingrédients indispensables à avoir à la maison... Mes 52 recettes stars, simples et familiales : Pizza céto, Quiche au maroilles, Tomates farcies, Granola, Cookies, Clafoutis, Fondant au chocolat... Mes astuces pour cuisiner "céto" : comment repérer le sucre sur les étiquettes, quels produits de substitution utiliser pour remplacer les glucides... Inclus : 30 idées de menus ! Partagez de délicieuses recettes saines et gourmandes en famille !