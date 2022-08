Réenchanter notre relation au vivant. Ecopsychologie et écospiritualité

Dans quel monde aspirez-vous à vivre ? Les dérèglements écologiques et climatiques vous préoccupent-ils ? Cet ouvrage propose de nouvelles approches pour réharmoniser les relations avec la toile du vivant : l'écopsychologie et l'écospiritualité. Deux champs de recherche transdisciplinaire qui permettent d'opérer la transition vers un monde véritablement écologique, juste et résilient. L'écopsychologie nous invite à transformer nos sentiments de peur, de tristesse et d'impuissance et à nous reconnecter à la nature comme une dimension essentielle de notre identité. L'écospiritualité nous appelle à redécouvrir la sacralité du vivant et à développer des vertus comme la sobriété, la gratitude ou encore l'espérance. Découvrez ainsi une nouvelle manière de s'engager et un chemin pour devenir une personne méditante-militante.