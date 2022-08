Se préparer au Grand oral du bac. Edition 2023

Tout pour préparer son exposé et bien s'exprimer devant le jury Un ouvrage complet pour se préparer sereinement au Grand oral du baccalauréat. Il propose des conseils et des exercices pour s'entraîner dès le début de l'année sur le fond de l'exposé comme sur la forme de la prestation orale. Des recommandations et astuces sont données sur le choix des questions et la structuration de l'exposé, mais aussi sur le vocabulaire employé, la fluidité du discours, le débit, la voix, les gestes, etc. Des exercices corrigés permettent d'acquérir des réflexes et de progresser à chaque étape, en apprenant aussi à gérer son stress. Enfin, l'ouvrage est complété par des podcasts à écouter, pour poursuivre ses révisions en toute liberté où que l'on se trouve.