Biologie pour psychologues en 25 fiches. Licence 1 et 2, 2e édition

Tout le programme de biologie en fiches richement illustrées pour les étudiants en L1 et L2. Qu'est-ce qu'un être vivant ? Comment fonctionne-t-il ? C'est quoi une cellule ? Quels sont les liens entre psychologie et biologie ? Quelles traces l'histoire évolutive de la lignée humaine a-t-elle laissée dans notre cerveau ? Quelle est la relation entre gènes et comportement ? Comment fonctionne le système nerveux ? Clair et concret, richement illustré, cet ouvrage présente de manière synthétique et accessible les fondements de la Biologie. Chaque fiche contient : Un résumé de cours avec les grands concepts à maitriser. Des conseils pratiques. Des exercices avec corrigés détaillés