L'essentiel de la psychologie cognitive en 26 fiches, de la perception à la mémoire en passant par le raisonnement. Comment fonctionne la pensée humaine ? Que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous observons le monde qui nous entoure ? Quel est l'impact de nos connaissances sur notre perception ? Quels sont les différents types de mémoire ? Comment raisonne-t-on ? Comment résolvons-nous des problèmes ? Comment traitons-nous le langage ? Cet ouvrage répond à ces questions fondamentales, en décrivant succinctement les mécanismes qui soustendent la perception, la mémoire, le raisonnement, le langage... dans une présentation dynamique et interactive, enrichie de nombreux schémas et tableaux synoptiques. L'essentiel, tout ce qu'il faut savoir pour réviser efficacement et réussir ses cours de Licence ! 26 fiches avec à chaque fois : Un résumé de cours avec les grands concepts à maîtriser. 60 questions corrigées. Des conseils et astuces. Inédits en ligne : des compléments numériques, des exercices interactifs, des vidéos, des schémas à compléter.