Oeuvres choisies

Franz Kafka est un écrivain Praguois. Il est considéré, à juste titre comme un maître incontesté de la littérature fantastique et de l'horreur du XXe siècle, pour ne pas dire l'un des pères de ce style littéraire sous forme de nouvelles. Nous avons sélectionné pour ce recueil 5 oeuvres de l'auteur : La métamorphose, Dans la colonie pénitentiaire, Lettre au Père, le Château, Le Procès, afin que vous puissiez découvrir le charme et le talent de cet auteur dans des styles différents. Mais l'oeuvre de Kafka, ne saurait se résumer à de simples histoires fantastiques. Si nous la parcourons, nous pouvons y voir une critique acerbe de la société technocratique et bureaucratique du début du XXe siècle, prenant de plus en plus le pas sur les individualismes.