Cinq femmes pour cinq destins croisés : mère, soignante, policière, assistance sociale et sans domicile fixe. Cinq femmes qui font face à la mort, la maladie, l'indifférence de la banlieue et se battent au quotidien pour s'en sortir. Cinq femmes au coeur d'un drame tristement banal, celui d'une mère, Anna, plongée dans la violence d'un quotidien sans issues, qui tentera à tout prix de sortir de cet enfer, son fils, Gabriel. Une histoire de choix, périlleux et audacieux, où imprévus et fols espoirs vont bouleverser des vies entières avec, en point de mire, l'espoir d'une vie nouvelle. " Je cueillerai la vie et je te l'offrirai " est le gagnant de l'édition 2021 du concours les Murmures Littéraires.