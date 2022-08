Les Capétiens

L'histoire du lignage capétien, le plus long de tous les régimes politiques, est celle d'un " miracle " : à chaque règne, un roi succède à son père, quand tant d'autres familles royales disparaissent après quelques générations. La captation du trône des Francs par Hugues Capet et ses descendants sur treize générations a permis à la dynastie de se fortifier et, pour finir, d'incarner la France. Les historiens distinguent trois périodes de la monarchie capétienne qui correspondent à peu près aux trois siècles de leurs règnes. La XIe siècle peut être qualifié de balbutiement. Les ambitions des rois se consacrent à la pacification d'un domaine féodal centré autour de Paris. Les premières décennies du XIIe siècle marquent un tournant dans l'histoire de la monarchie capétienne. Une politique habile permet aux rois de s'appuyer sur l'Eglise et de pacifier leur domaine qui commence à s'agrandir. Le treizième siècle est marqué par la personnalité de trois grands rois, Philippe Auguste, Louis IX et Philippe le Bel. Outre les conquêtes qui dessinent une France qui ne changera guère avant le règne de Louis XI, la monarchie s'organise. Mais la mort de Charles IV en 1328, décédé sans héritier mâle, met fin au bel équilibre construit génération après génération. Suivant une perspective fondée sur la chronologie, cet ouvrage se propose de présenter une synthèse actualisée sur le sujet ainsi que les dernières avancées de la recherche historique.