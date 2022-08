L’UE 3 en 150 cartes mentales. IFSI - Semestres 1, 2, 3, 4, 5 et 6

Les UE 3. 1 à 3. 5 en cartes visuelles faciles à mémoriser L'Unité d'Enseignement 3, "Sciences en techniques infirmières - Fondements et méthodes" , est particulièrement difficile à appréhender par les étudiants en IFSI car elle traite de nombreux sujets complexes liés au métier et à l'encadrement : démarche clinique, plans de soins-types, transmissions, alliance thérapeutique, posture professionnelle, interdisciplinarité, recherche infirmière, tutorat, formation professionnelle... Or, cette UE est enseignée pendant les 3 années d'études : elle est donc essentielle pour obtenir son diplôme. A travers 150 cartes visuelles, ce petit livre tout en couleurs va vous aider à mémoriser des notions fondamentales comme les chemins cliniques, la traçabilité des soins ou encore la construction d'une étude de recherche professionnelle. La structure des cartes se veut la plus systématique possible pour faciliter l'apprentissage et cibler les notions-clés. Très visuel et facile à consulter, L'UE 3 en 150 cartes mentales est organisé par unité d'enseignement puis par semestre. En annexes, retrouvez les 150 sujets classés par ordre alphabétique.