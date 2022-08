DEME Diplôme d'Etat de Moniteur-Educateur DC 1 à 4. Tout-en-un

Tout ce qu'il faut savoir pour réussir le diplôme d'Etat de moniteur-éducateur ! Un livre complet pour réussir votre formation, avec : - toutes les informations utiles à propos du diplôme, de la formation et du métier ; - toutes les connaissances et savoir-faire indispensables sur les quatre domaines de compétences ; - de nombreux conseils et outils méthodologiques pour préparer chaque épreuve de certification ; - des QCM, QROC et sujets d'annales corrigés. Tous les domaines de compétences : DC 1. Accompagnement social et éducatif spécialisé DC 2. Participation à l'élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé DC 3. Travail en équipe pluriprofessionnelle DC 4. Implication dans les dynamiques institutionnelles