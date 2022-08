Technicien territorial principal de 2e et 1re classes Spécialités 1. Examen de promotion interne, examen avancement de grade, Edition 2023

Préparez-vous efficacement pour l'examen technicien territorial principal 2023 Le rôle des techniciens territoriaux est multiple. Ils sont ainsi chargés de la conduite des chantiers, assurent l'encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils contribuent à la mise en oeuvre de la comptabilité analytique et du contrôle gestion. Ils peuvent également instruire des affaires touchant à l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation du domaine et du matériel de la collectivité. Ils participent également à des actions liées à la préservation de l'environnement. Ils peuvent aussi remplir des missions d'enseignement et de formation professionnelle. Outil de travail au quotidien, ce manuel vous permet de connaître parfaitement le cadre d'emplois que vous souhaitez intégrer et la voie d'accès qui vous correspond et de vous préparer efficacement.