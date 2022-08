Marginalisé. Réflexions sur l'isolement du Canada dans les relations internationales

Justin Trudeau avait promis lors de son arrivée au pouvoir, en 2015, que le Canada serait de retour comme acteur important et respecté de la scène internationale. Or, son échec, cinq ans plus tard, à obtenir un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU) sonna le glas de cet espoir et a fait réaliser à plusieurs que l'influence globale du Canada était plutôt en déclin. Pour ceux et celles qui ont connu l'époque glorieuse d'un Canada largement perçu comme un acteur désintéressé, principal contributeur de Casques bleus dans des situations difficiles et en mesure de bâtir des ponts avec des puissances aux idéologies opposées, la réalité d'aujourd'hui est difficile à accepter. Dans ce livre, Jean-François Caron explore les raisons qui participent à cet isolement de plus en plus grandissant du Canada en expliquant que la marginalisation internationale est le résultat de l'effondrement du paradigme dit de la "convergence libérale" né à la fin de la guerre froide et dont le pays a été au fil du temps un ardent défenseur. Or, avec l'émergence d'un monde désormais organisé de plus en plus par une opposition entre un ordre démocratique et un bloc illibéral articulé autour de l'axe Pékin-Moscou, les orientations du Canada en matière de politique étrangère au cours des 25 dernières années ne peuvent qu'entraîner son effacement global.