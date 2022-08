J'ai confiance en moi !

L'estime de soi est indispensable pour bien se construire. Elle se construit autour de 3 piliers : - L'enfant prend conscience de sa valeur. - L'enfant prend confiance en lui, "il est capable". - L'enfant est digne d'amour et capable d'aimer en retour. A travers une dizaine de tests et de nombreux jeux, ce cahier à graphiter aide l'enfant à s'accepter et à s'adapter aux changements et situations nouvelles de la vie quotidienne. - Apprendre à reconnaître ses émotions, les comprendre, les apprivoiser... - S'accepter tel que l'on est - S'inspirer de modèles - Cultiver ses talents - Changer ses mauvaises habitudes - Surmonter sa timidité - Savoir dire oui aux surprises - Savoir dire non aux choses qui sont mauvaises pour soi - Gérer les petits soucis et gros tracas du quotidien - Réaliser un projet... 8 pages de tests ont été ajoutées à l'édition précédente, pour aider l'enfant à mieux se connaître et ainsi mieux s'accepter. - Sais-tu parler en public ? - Ferais-tu un bon délégué de classe ? - Sais-tu rester seul(e) à la maison ? - Sais-tu te défendre ?