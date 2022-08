Mortelle Adèle Tome 3 : Debout les Bizarres !

Debout, les Bizarres ! crie Mortelle Adèle dans le troisième épisode de ses aventures. Dans ce troisième roman, l'héroïne à couettes rousses conçoit une nouvelle invention pour se propulser dans le futur, loin des paillettes de Jade, des devoirs donnés par la maîtresse et des légumes cuisinés par ses parents ! Enfin, quand elle réussira à la faire fonctionner... En attendant, Adèle se trouve nez à nez avec une drôle de baby-sitter qui aime les cookies, se passionne pour ses inventions, et lui ordonne de cultiver sa graine de bizarrerie... Mortelle, cette adulte bizarre ! Le droit à la différence, le respect des bizarreries, le développement de la créativité, mais aussi la peur de grandir... Ces thèmes forts et récurrents dans les BD et les romans de Mortelle Adèle touchent des lecteurs de plus en plus nombreux, qui entrent dans la lecture autonome grâce à l'humour d'Adèle. Un roman joyeux, riche en surprises et en rebondissements, qui réjouira les lecteurs en leur murmurant qu'il est possible de grandir sans perdre sa fantaisie et son originalité. © Mr Tan / Diane le Feyer / Miss Prickly