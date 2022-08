Déco de Noël au crochet

Des boules de Noël au bâton de sucre d'orge, en passant par le soldat de plomb et des flocons, vous trouverez dans cet ouvrage dix décorations de Noël au crochet à disposer sur votre sapin, à la fenêtre, sur la table ou la cheminée. Une manière ludique de préparer Noël et de faire de belles créations pour sa maison ou des petits cadeaux pour ses proches ! Débutants ou crocheteurs confirmés, pour vous aider, toutes les techniques et mailles utilisées dans le livre sont disponibles en ligne sous forme de tutoriels. Des schémas détaillés et des explications claires sont donnés étape par étape.